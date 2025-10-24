Τελευταία «παράσταση» αύριο για τον Διονύση Σαββόπουλο που πέθανε την Τρίτη 22/10 σε ηλικία 81 ετών. Ο σπουδαίο τραγουδοποιός θα κηδευτεί αύριο Σάββατο 25/10, δημοσία δαπάνη. Επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 13:00 και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.

Κλείνουν δρόμοι για την κηδεία του

Από τις 6:00 έως ότου ολοκληρωθεί η τελετή θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία στους εξής δρόμους: