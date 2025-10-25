Βαθιά συγκινημένη, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκφώνησε επικήδειο μετά την ολοκλήρωση της νεκρώσιμου ακολουθίας για τον Διονύση Σαββόπουλου. Παρακολουθήστε ζωντανά την τελετή.

«Γεννήθηκες στη Θεσσαλονίκη, βαπτίστηκες μέσα στις πολυπολιτισμικές της παραστάσεις, στην πόλη της βαριάς και γλυκιάς συνάμα έμπνευσης, τη δική μας πόλη. Ίσως αυτή η μνήμη, οι αφηγήσεις των πρώτων και νεανικών σου χρόνων, να σε έκαναν να με αποκαλείς “καινούργια παιδική μου φίλη”». είπε.

«Τραγούδησες για εμάς, για τον λαό, το έθνος και την ιστορία μας· για την ταυτότητά μας αλλά και για τη μικρή, καθημερινή μας ζωή. Τόσες μουσικές, τόσοι στίχοι… Με τα τραγούδια σου ερωτευτήκαμε, χαρήκαμε και πονέσαμε, άγγιξες τις ψυχές μας με τρόπο ανεξίτηλο», συνέχισε.

«Το έργο σου δεν είναι απλώς μια πολιτική και πολιτισμική ιστορία του τόπου μας είναι κομμάτι της ψυχής του. Υπήρξες, έγινες και παρέμεινες μέχρι το τέλος αληθινός, όπως υποσχέθηκες όταν άφησες πίσω σου τη Θεσσαλονίκη. Δεν σύρθηκες ποτέ από το κοινό σου ήσουν πάντα μπροστά. Πέρασες από τον θρίαμβο στην αποδοκιμασία, στάθηκες όρθιος και επέστρεψες για να μας κερδίσεις ξανά.

Στο τέλος του επικηδείου της αναφέρθηκε στη σύντροφό του Σαββόπουλου, Άσπα:

«Με την Άσπα πάντα δίπλα σου, να λάμπει και να σε στηρίζει με τις φιλόξενες βραδιές, τους φίλους και τις αναμνήσεις σας

με την απουσία σου να μας γεμίζει και να μας φροντίζει. Και με την πίστη σου πως “όλα είναι εδώ”. Να είσαι ήσυχος, θα την προσέχουμε την Άσπα».