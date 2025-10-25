Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφώνησε τον πρώτο επικήδειο στο ύστατο χαίρε για τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Δεν είμαι εδώ μόνο σαν φίλος. Ο Νιόνος σε όλη του τη ζωή συμβάδισε με τη ζωή της χώρας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Άγγελος Εξάγγελος».

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είχε πάντα τη δική του άποψη για τα πάντα, ανοιχτή όχι αιχμάλωτη. Στο κοινωνικό πεδίο από την αριστερά συναντήθηκε στην φιλελεύθερη σκέψη».

Η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πιο περιγραφική από κάθε πολιτικό επιχείρημα. Πρωτοπόρος του πενταγράμμου, πατριώτης που αγαπούσε ειλικρινά τον τόπο. Ο Σαββόπουλος ήταν ο χρονογράφος του ελληνικού ταξιδιού επί μισό αιώνα.

Η κληρονομιά του ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου, θα σε σκεφτόμαστε σε κάθε συγκυρία που θα κοιτιόμαστε στον συλλογικό μας καθρέφτη.

«Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς έναν σπουδαίο Έλληνα. Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας σε όλη του τη ζωή, δίνοντάς μας ώθηση χαράς στις δύσκολες ανηφόρες και προειδοποιώντας μας.

Έχοντας την δική του άποψη για τα πράγματα, ανοιχτή. Γι’ αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής».

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν δέχτηκε ποτέ αξιώματα», επισήμανε προσθέτοντας ότι ανήκει στους λίγους που ενώ μας ψυχαγωγούν, μας καθορίζουν. Κατέστη ο χρονογράφος του ελληνικού ταξιδιού επί μισό και πλέον αιώνα. Η κληρονομιά του αποτελεί κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

«Νιόνιο μας, θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου. Θα σε σκεφτόμαστε κάθε φορά που ένας νέος πιάνει μια κιθάρα αλλά και κάθε φορά που κοιτιόμαστε σε έναν καθρέφτη. Με τα καλά μας και τα στραβά μας».