Από τις 19:45 στις 17:30 κι από ‘κει στις 22:00. Η κακοκαιρία στην Ολλανδία έκανε άνω κάτω τον προγραμματισμό του αποψινού (Πέμπτη, 23/10) αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός για το Europa League και αναγκαστικά η UEFA προχώρησε σε επανακαθορισμό της έναρξης.

Αφού μεσολάβησαν οι σχετικές διαβουλεύσεις και ελήφθησαν υπ’ όψιν όλα τα δεδομένα, αποφασίστηκε το παιχνίδι να αρχίσει μαζί με τα υπόλοιπα βραδινά της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Όπως έγινε γνωστό, εκτιμάται ότι το βράδυ και μετά τις 21:00 (Ολλανδίας) τα καιρικά φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει σε βαθμό που δεν θα επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Ούτε, επίσης, θα εγκυμονεί κίνδυνος για την ασφάλεια των θεατών που θα παραβρεθούν στο Ντε Κάιπ.

Τις σχετικές λεπτομέρειες κοινοποίησε η ολλανδική ομάδα.

UPDATE ⚠️ Feyenoord – Panathinaikos is verplaatst naar 21:00 uur. De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 23, 2025

Ανάλογη ενημέρωση έδωσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.