Νέα ένταση προμηνύεται στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία έχει διαρκώς στραμμένο το βλέμμα της στην Ελλάδα αναζητώντας αφορμή να στραφεί εναντίον της. Από το τηλεσκόπιό τους δεν ξέφυγε η δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενόψει του προσεχούς εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών ΜΜΕ, στη δοκιμαστική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα προμηθεύτηκε από στρατιωτικό εξοπλισμό από το Ισραήλ και συγκεκριμένα:
— Βαλλιστικούς πυραύλους Rampage που εκτοξεύονται από τον αέρα,
— Κιτ καθοδήγησης SPICE 1000/2000,
— Αντιαρματικούς πυραύλους Spike NLOS,
— Μη επανδρωμένα αεροσκάφη Orbiter.
🔴Yunanistan Savunma Bakanlığı, 2023 yılında “Acil Olarak Tedarik Edilecek” savunma teçhizatına yönelik bir liste hazırlamıştı.
Bugün Selanik’te gerçekleştirilen Geçit Töreni Provası’nda Yunanistan’ın, İsrail’den;
— Rampage Havadan Atılan Balistik Füze,
— SPICE 1000/2000 Güdüm… pic.twitter.com/YRbXQsNKyE
