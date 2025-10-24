Με ανάρτησή του στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, παρουσιάζοντας τις αυξήσεις επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στα βασικά τρόφιμα αλλά και στις άλλες βασικές ανάγκες κάθε οικογένειας, όπως η στέγαση και το ρεύμα.
Αναλυτικότερα, στο βίντεο ο Νίκος Ανδρουλάκης περιγράφει τη δραματική αύξηση του κόστους διαβίωσης την τελευταία τετραετία, καθώς η σωρευτική ακρίβεια στα τρόφιμα αγγίζει το 30%, οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ενοίκια κινούνται σταθερά ανοδικά και η αγοραστική δύναμη των πολιτών καταβαραθρώνεται.
«Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ» σημειώνει ο Ν. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠαΣοΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με:
– Μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής
– Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού & της ΔΙΜΕΑ
– Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή
– Ενίσχυση ελέγχων και πρόστιμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές
Δείτε την ανάρτησή του:
@nikos.androulakis Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το ρεύμα… η αλήθεια είναι μία: όλα αυτά τα πληρώνεις εσύ. Το #ΠΑΣΟΚ ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis