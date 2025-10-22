Σαν σπίθα που άναψε σε ξερό έδαφος, η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να στρέφει τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είστε ένας πρωθυπουργός που επιλέγει το ”διαίρει και βασίλευε”, που εργαλειοποιεί σύμβολα ενότητας για να διχάσει την κοινωνία», δήλωσε με έντονο ύφος ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτική εκμετάλλευση των εθνικών συμβόλων.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στράφηκε αρκετές φορές, με έντονο ύφος, στα κυβερνητικά έδρανα και απάντησε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εκείνη την ώρα διαφωνούσαν με όσα άκουγαν. «Αν θέλετε να κάνετε τη Βουλή καφενείο, θα πάτε έξω κι αριστερά στο καφενείο, εδώ είναι η Βουλή και θα σεβαστείτε όλους τους ομιλητές», τους αποκρίθηκε και απέσπασε το χειροκρότημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠαΣοΚ.

Παράλληλα, κοιτώντας προς το μέρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναρωτήθηκε «με μένα πρωθυπουργό μπήκε ο Ρουβίκωνας στη Βουλή; Ο Ρουβίκωνας έκανε παρέλαση στη Βουλή με εμένα πρωθυπουργό ή με εσάς; Υπήρχε νομοθετικό έλλειμμα; Υπήρχε πρόβλημα νομοθετικό; Αφήστε, λοιπόν, τις υποκρισίες».

Το Παρασκήνιο

Στη Χαριλάου Τρικούπη στέκονται ιδιαίτερα σε τρία σημεία, τα οποία πιστεύουν πως οδήγησαν την κυβέρνηση να φέρει χθες εσπευσμένα μία τροπολογία που δηλώνουν πως δεν προσφέρει τίποτα. Το πρώτο είναι η ανάγκη για αλλαγή ατζέντας από τον Κυριακό Μητσοτάκη, καθώς τα εθνικά θέματα που συζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με την ακρίβεια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, αποτελούν πλήγματα για το προφίλ του πρωθυπουργού.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δεύτερο είναι πως, μέσα από τον διχασμό που φέρνει το συγκεκριμένο θέμα στην κοινή γνώμη, η κυβέρνηση επιχειρεί να συσπειρώσει το δικό της συντηρητικό κοινό και να κάνει άνοιγμα σε ακροατήρια, όπως αυτά του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Τρίτο σημείο είναι τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και όπως αυτά αναδεικνύονται το τελευταίο διάστημα. Τονίζουν δε πως, ακόμη και στο θέμα της τροπολογίας, υπάρχουν διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Δηλωτικό στοιχείο της εικόνας αυτής, είναι και οι αναφορές που έκανε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σε δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως της Ντόρας Μπακογιάννη, του Άδωνι Γεωργιάδη και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ενώ ξεχώρισαν τα όσα είπε και για τον υπουργό Εθνικής Αμύνης Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσίαζε από την αίθουσα, σε όλη την χθεσινή διαδικασία. «Μας καταγγέλλετε που δεν το ψηφίζουμε, γιατί πολύ απλά, εσείς θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια. Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιχνίδια;», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ενώ αμέσως μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Νίκος Δένδιας, κάτι που έγινε την ώρα που στο βήμα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως, «μολονότι νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη υφίσταται, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να διχάσει την κοινωνία, εργαλειοποιώντας ένα εθνικό σύμβολο για να λύσει τους εσωκομματικούς του λογαριασμούς». Ενώ η ανακοίνωση του ΠαΣοΚ τελείωσε με την φράση, «οι δελφινομαχίες της Νέας Δημοκρατίας δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό».

Ενωτικό κλίμα

Οι βουλευτές του ΠαΣοΚ κινήθηκαν συντονισμένα όλη τη χθεσινή πρώτη ημέρα της συζήτησης για την επίμαχη τροπολογία. Στις 09:00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για να αποφασιστεί η στάση του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Μπιάγκης έβαλε το θέμα της εργαλειοποίησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο Παναγιώτης Δουδωνής υπογράμμισε πως η τροπολογία είναι αντισυνταγματική και εξήγησε τι προβλέπει το άρθρο 11. Σε αυτό συμφώνησε και η Ευαγγελία Λιακούλη, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης κατέθεσε την ένσταση στις 10:00 και ανέλαβε το βάρος της εκπροσώπησης.