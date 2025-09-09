Ο Γιώργος Σακκάς, συντάκτης υγείας στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ποια είναι η διαδικασία για να φτάσει μια θεραπεία στη χώρα μας. Γιατί η Ελλάδα αδυνατεί να εξασφαλίσει για τους ασθενείς της τις νέες φαρμακευτικές ανακαλύψεις που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.

0:26 Τι ακριβώς συμβαίνει με την απουσία καινοτόμων θεραπειών στην Ελλάδα.

1:01 Γιατί τα νέα φάρμακα δεν διατίθενται στη χώρα μας.

2:32 Ποιος ο ρόλος των φαρμακευτικών εταιρειών στην κάλυψη τον εξόδων των θεραπειών.

3:49 Η διαδικασία που ακολουθείται για να «έρθει» ένα νέο σκέυασμα στην Ελλάδα.

6:53 Πόσο δύσκολο είναι για έναν ασθενή να αποκτήσει τη θεραπεία που έχει ανάγκη.

7:19 Παραδείγματα θεραπειών που λείπουν από την ελληνική αγορά φαρμάκων.

8:54 Τα μεμονωμένα αιτήμτα γιατρών που επιχειρούν να εξασφαλίσουν φάρμακα για τους ασθενείς τους.

9:54 Με ποιον τρόπο οι ασθενείς καταφέρνουν να αποκτήσουν τις θεραεπείες που χρειάζονται.

11:10 Τι κάνει το ελληνικό κράτος για να λύσει το πρόβλημα.

