Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί των θεμάτων εξωτερικής ειδησεογραφίας, εξηγεί στον Γιάννη Διαμαντή γιατί αναβλήθηκε η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν και γιατί οι πύραυλοι Τόμαχοκ είναι τόσο περιζήτητοι για τον Ζελένσκι. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά του Τραμπ και ποιος ο ρόλος των Ευρωπαίων στις διαπραγματεύσεις.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Γιατί το τέλος του ρωσοουκρανικού πολέμου δεν είναι εύκολη υπόθεση για τον Τραμπ» θα ακούσετε:

0:30 Γιατί αναβλήθηκε το τετ-α-τετ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη.

1:38 Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του ρωσοουκρανικού πολέμου.

3:15 Τα συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

4:55 Τι θα απομείνει από την Ουκρανία μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

5:46 Πόσο καθοριστική είναι η παρέμβαση της Ευρώπης στις εξελίξεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

7:02 Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

8:07 Η στασιμότητα στις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα σενάρια για κατάπαυση πυρός.

10:08 Η φθορά της ρωσικής οικονομίας λόγω των αμοιβών και των αποζημιώσεων των μισθοφόρων της.

