Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως στο Κίεβο να εντείνει τις επιθέσεις του στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλης εμβέλειας από την Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε την Τρίτη έναν πύραυλο τύπου Storm Shadow βρετανικής προέλευσης για να πλήξει ένα ρωσικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ που παρήγαγε εκρηκτικά και καύσιμα πυραύλων, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το χαρακτήρισε ως «επιτυχημένο πλήγμα» που διαπέρασε τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

Η αμερικανική απόφαση, που δεν είχε ανακοινωθεί δημοσίως, να επιτρέψει στο Κίεβο να χρησιμοποιεί τον πύραυλο εντός ρωσικού εδάφους ελήφθη αφότου η αρμοδιότητα για την υποστήριξη τέτοιων επιθέσεων μεταφέρθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Πεντάγωνο, στον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος είναι επίσης διοικητής του ΝΑΤΟ.

Η αλλαγή αυτή συνέπεσε με την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ στις αρχές Οκτωβρίου να πιέσει το Κρεμλίνο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να εγκρίνει την αποστολή στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, που έχουν εμβέλεια άνω των 1.000 μιλίων. Ωστόσο, ο Τραμπ στη συνέχεια εγκατέλειψε αυτή την πρόταση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πάντως ότι αναμένουν από την Ουκρανία να πραγματοποιήσει περισσότερες διασυνοριακές επιθέσεις χρησιμοποιώντας τους Storm Shadow, οι οποίοι εκτοξεύονται από ουκρανικά αεροσκάφη και μπορούν να διανύσουν περισσότερα από 180 μίλια. Οι ΗΠΑ μπορούν να περιορίσουν τη χρήση των Storm Shadow επειδή οι πύραυλοι αυτοί βασίζονται σε αμερικανικά δεδομένα στόχευσης αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σε ανακοίνωσή του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ποτέ συμβεί αν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν Πρόεδρος -κάτι που αναγνώρισε και ο ίδιος ο Πρόεδρος Πούτιν- και ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να τον σταματήσει. Ο Πρόεδρος διαπραγματεύτηκε επίσης μια ιστορική συμφωνία που επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν αμερικανικά όπλα».

Η Ουκρανία πραγματοποιεί επίσης επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εγχώριας παραγωγής, οι οποίες στοχεύουν κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές υποδομές.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον να πραγματοποιήσει δεύτερη σύνοδο με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου, όμως οι συνομιλίες κατέρρευσαν γρήγορα. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι μια τέτοια συνάντηση θα ήταν «χάσιμο χρόνου». Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πρόκειται να συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη.