Λίγα μόλις 24ωρα από την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο, ένα ακόμη γαλλικό μουσείο το Ντενί Ντιντερό, έπεσε στα «νύχια» διαρρηκτών.

Στο μουσείο που βρίσκεται στη Λανγκρ, βορειοδυτικά της Γαλλίας, το προσωπικό το πρωί της 20ης Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η πόρτα του κτηρίου ήταν σπασμένη και θρυμματισμένη η γυάλινη προθήκη που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα.

Ειδικότερα, έκαναν «φτερά» 1.633 ασημένια και 319 χρυσά νομίσματα που κόπηκαν μεταξύ 1790 και 1840, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά την αποκατάσταση του κτιρίου του μουσείου το 2011. Άλλα εκθέματα του μουσείου φέρεται να παρέμειναν ανέγγιχτα.