Η γαλλική αστυνομία αναζητά απεγνωσμένα τα ανεκτίμητα κοσμήματα που κλάπηκαν από το Λούβρο την Κυριακή όμως οι ειδικοί προειδοποιούν πως ίσως είναι ήδη πολύ αργά για να βρεθούν.

Την Κυριακή στο Παρίσι, διαρρήκτες εισέβαλαν στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου και έκλεψαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα, προτού διαφύγουν με σκούτερ μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Ολλανδός ντετέκτιβ έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ δήλωσε πως φοβάται ότι τα κοσμήματα έχουν ήδη «χαθεί για πάντα», καθώς πιθανότατα έχουν διαλυθεί σε εκατοντάδες κομμάτια.

Άλλοι ειδικοί θεωρούν πολύ πιθανό τα αντικείμενα να πωληθούν για ένα κλάσμα της πραγματικής τους αξίας και να περάσουν λαθραία εκτός Γαλλίας.

Ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από τη ληστεία

Σύμφωνα με τον Μπραντ, η ομάδα που την πραγματοποίησε αποτελείται από επαγγελματίες, κάτι που φαίνεται από το πόσο γρήγορα μπήκαν και βγήκαν από το Λούβρο.

«Ξέρετε, ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν ξυπνά το πρωί σκεπτόμενος: θα γίνω διαρρήκτης, ας ξεκινήσω από το Λούβρο», είπε. «Δεν ήταν η πρώτη τους ληστεία. Έχουν ξαναχτυπήσει. Είναι έμπειροι και σίγουροι για τον εαυτό τους. Πίστεψαν πως θα τα καταφέρουν – και το τόλμησαν».

Η σοβαρότητα της υπόθεσης αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ανέλαβε τη διερεύνηση μια ειδική μονάδα της αστυνομίας με υψηλό ποσοστό επιτυχίας σε μεγάλες ληστείες.

Οι αρχές υποψιάζονται ότι η επιχείρηση συνδέεται με οργανωμένο έγκλημα. Ο Μπραντ εκτιμά πως οι δράστες έχουν ποινικό παρελθόν και είναι ήδη γνωστοί στις αρχές.

Όπως εξήγησε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, τέτοια κυκλώματα συνήθως έχουν δύο στόχους: «είτε ενεργούν κατ’ εντολή κάποιου χρηματοδότη, είτε αποκτούν πολύτιμους λίθους για ξέπλυμα χρήματος».

Ο Μπραντ θεωρεί αδύνατο τα κλοπιμαία να πουληθούν ακέραια, ενώ απορρίπτει την ιδέα ότι κάποιος ιδιώτης συλλέκτης τα παρήγγειλε: «Αυτά συμβαίνουν μόνο στις ταινίες του Χόλιγουντ».

«Κανείς δεν θέλει να αγγίξει κάτι τόσο “καυτό”», είπε. «Δεν μπορείς να το δείξεις στους φίλους σου, ούτε να το αφήσεις στα παιδιά σου, ούτε να το πουλήσεις».

10 εκατομμύρια λίρες

Ο Μπραντ πιστεύει πως τα αντικείμενα θα αποσυναρμολογηθούν: τα μέταλλα θα λιώσουν και τα πετράδια θα κοπούν σε μικρότερες πέτρες, αδύνατο πλέον να συνδεθούν με τη ληστεία του Λούβρου.

Οι ληστές διάλεξαν ένα προς ένα τα σημαντικότερα κοσμήματα της συλλογής. Τα πετράδια πιθανόν να έχουν αφαιρεθεί από τις βάσεις τους και να πωληθούν με εξαίρεση το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε μικρότερες πέτρες. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί βρέθηκε πεταμένο κατά τη διαφυγή, μαζί με ένα ακόμη αντικείμενο.

Η τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, που εχει σπάνια φυσικά μαργαριτάρια, εκτιμάται πως έχει τεράστια αξία.

Αν και τα κλοπιμαία χαρακτηρίζονται ανεκτίμητα, θα πουληθούν για ένα ελάχιστο ποσοστό της πραγματικής τους τιμής.

Ο Μπραντ εκτιμά πως τα κομμένα κομμάτια μπορεί να αποφέρουν «πολλά εκατομμύρια». Σύμφωνα με τον Τόμπιας Κόρμιντ, διευθύνοντα σύμβουλο της διαδικτυακής εταιρείας 77 Diamonds, η αξία τους μπορεί να φτάσει έως και τις 10 εκατομμύρια λίρες (11,5 εκατ. ευρώ ή 13,4 εκατ. δολάρια).

Όπως εξήγησε, η συμμορία θα χρειαστεί ειδικό τεχνίτη για να αφαιρέσει τις πέτρες και επαγγελματία κόπτη διαμαντιών για να αλλάξει το σχήμα των μεγαλύτερων, ώστε να μην αναγνωρίζονται.

Οι μικρότερες πέτρες, πιο δύσκολες στην ταυτοποίηση, θα μπορούσαν να πωληθούν σχεδόν αμέσως. Ορισμένες από αυτές ίσως αξίζουν έως και 500.000 λίρες η καθεμία, είπε. «Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τέτοιες, οπότε μαζί με το χρυσό φτάνουμε κοντά στις 10 εκατομμύρια λίρες», σημείωσε.

«Η αγορά διαμαντιών και πολύτιμων λίθων είναι ευέλικτη, και υπάρχουν πολλοί αγοραστές στα όρια της νομιμότητας που δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις».

Ελπίδες και αντιδράσεις στη Γαλλία

Παρότι υπάρχουν ελπίδες ότι τα κοσμήματα ίσως βρεθούν ακέραια, αυτές μειώνονται μέρα με τη μέρα.

Υπάρχει, πάντως, προηγούμενο: ένα κόσμημα που είχε κλαπεί το 1948 εκτίθεται σήμερα στη συλλογή Cartier του Μουσείου Victoria & Albert, αφού επανεμφανίστηκε δεκαετίες αργότερα σε δημοπρασία.

Το σίγουρο είναι ότι η ληστεία του Λούβρου έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία, καθώς πολλοί νιώθουν προσωπικό δεσμό με τα κλεμμένα κοσμήματα.

«Στη Γαλλία δεν αγαπάμε απαραίτητα τα κοσμήματα, γιατί συνδέονται με την εξουσία, κι αυτό δεν έχει πάντα θετική χροιά», είπε ο Αλεξάντρ Λεζέρ, επικεφαλής πολιτιστικής κληρονομιάς του οίκου Maison Vever.

«Αλλά, αναπόφευκτα, αυτό που κλάπηκε ανήκε εξίσου σε εσάς και σε εμένα. Ανήκει στη Γαλλία. Ολοι έχουμε ένα μικρό κομμάτι αυτών των αντικειμένων, όπως όλοι έχουμε ένα μικρό κομμάτι της Μόνα Λίζα. Είναι σαν να μας έκλεψαν τη Μόνα Λίζα… Μας έκλεψαν τη Γαλλία.»