Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 22/10 κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ τις πρώτες απογευματινές ώρες τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως την Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο.

Έως τις 17:45 το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς (75 χιλιοστά). Στον χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης έως τις 17:45 της Τετάρτης 22/10 καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πλημμύρες στη Ζάκυνθο

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται το νησί της Ζακύνθου με προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές. Δρόμοι πλημμύρισαν σε Λιθακιά, Άγιο Σώστη και Λαγανά.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου κάλεσε τους οδηγούς να είναι προσεχτικοί στα παρακάτω σημεία: