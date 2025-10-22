Το MEGA News τιμά τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, του σπουδαίου τραγουδοποιού, στιχουργού και ερμηνευτή, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική και πολιτιστική ζωή.

Με αφορμή τον θάνατό του, το 24ωρο κανάλι της Alter Ego Media θα μεταδώσει, εκτάκτως απόψε στις 22:00, την εκπομπή «Όσα Φέρνει η Ώρα» με τον Γιάννη Πολίτη, από το αρχείο του MEGA, με καλεσμένο τον μοναδικό «Νιόνιο» – όπως τον αποκαλούσαν φίλοι και κοινό.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανοίγει την καρδιά του σε μια συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις, αλήθειες και μουσική.

Η συνέντευξη, που μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 2004, έχει γυριστεί στο αγαπημένο του εξοχικό, στο Μούρεσι του Πηλίου. Εκεί, για δύο ολόκληρες ημέρες, ο Διονύσης Σαββόπουλος μοιράστηκε σκέψεις, συναισθήματα και ιστορίες μιας ζωής, σε έναν διάλογο από καρδιάς. Ένα πολύτιμο ντοκουμέντο, που αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Σύντομο απόσπασμα: