Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό σε σχολικό συγκρότημα της Ελευσίνας, όταν 17χρονος μαθητής φέρεται να απείλησε με πιστόλι συμμαθητή του, μπροστά στα μάτια άλλων μαθητών. Το επεισόδιο αυτό οδήγησε σε αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε μικρό οπλοστάσιο στο σπίτι του ανήλικου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 17χρονος με τέσσερις ακόμα φίλους του, πλησίασε έναν μαθητή στο προαύλιο και άρχισε να τον απειλεί βγάζοντας του πιστόλι.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Η αντίδραση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας ήταν άμεση. Μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, ξεκίνησαν προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο και προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μικρό οπλοστάσιο:

Πέντε καραμπίνες χωρίς άδεια κατοχής

Ένα αεροβόλο πιστόλι

Μία σιδερογροθιά

Ένα στιλέτο και ένας σουγιάς

Δύο μαχαίρια

Ογδόντα πέντε κυνηγετικά φυσίγγια

Μία κροτίδα

Πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, ο 17χρονος, καθώς και δύο συγγενείς του ηλικίας 45 και 53 ετών.

Οι τρεις κατηγορούνται κατά περίπτωση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων, για απειλή, εξύβριση και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η προέλευση των όπλων και το πώς έφτασαν στα χέρια του ανήλικου