Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το μεσημέρι στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Ωνασείου Ιδρύματος και είπε ότι το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα μπορεί να έρευνα και συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις. Όπως ανέφερε σταδιακά η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των οργάνων πλέον των νεφρών.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκτός αυτών διαθέτουμε ένα σχέδιο μεταμοσχεύσεων που συνοδεύεται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις. Πρόσθεσε ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις μεταμοσχεύσεις ανέβασε κατά 50.000 τον αριθμό των δωρητών μέσα σε 20 ημέρες. Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση να πάρουμε απόφαση προσφοράς είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ότι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση καθώς και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ωνάσειο νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο