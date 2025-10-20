Ο Πάνος Κούβαλης, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών του ομίλου Interamerican, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι χρειάζεται μια χώρα για να προλάβει και να αναχαιτίσει τις φυσικές καταστροφές που όλο και πληθαίνουν, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Η πολύτιμη συνεργασία κρατικού μηχανισμού, ιδιωτικής πρωτοβουλίας αλλά και των πολιτών.
Στο Vidcast, μεταξύ άλλων, συζητούνται:
- Το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα ως προς την πρόληψη των φυσικών καταστροφών
- Με ποιους τρόπους μπορούμε να προετοιμαστούμε για ένα έντονο καιρικό φαινόμενο
- Οι ασφαλιστικές εταιρείες στη μάχη για την αντιμετώπιση μιας φυσικής καταστροφής
- Η διάθεση των πολιτών να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να βοηθήσουν έμπρακτα
- Οι νέες τεχνολογίες γίνονται σύμμαχοι στην προσπάθεια για μείωση των φυσικών καταστροφών