Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε ότι ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της, 17 λεπτά μετά την ήττα από την Τσέλσι με 3-0 στο Σίτι Γκράουντ.

Σε οκτώ επίσημες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα της Premier League, ο 60χρονος προπονητής δεν κατάφερε να πάρει ούτε μία νίκη, έχοντας έξι ήττες(!) και δύο ισοπαλίες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συλλόγου μέσω ανάρτησης στο X, «Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής της ομάδας με άμεση ισχύ.

Ο σύλλογος δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».