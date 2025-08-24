Ισόπαλο με σκορ 1-1 έληξε το παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Selhurst Park», σε παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του προγράμματος της Κυριακής (24/8) για την 2η αγωνιστική της Premier League.

Η Κρίσταλ Πάλας πήρε προβάδισμα με τον Σαρ στο 37ο λεπτό, όμως στη συνέχεια ακολούθησε η αντίδραση των φιλοξενούμενων. Η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος και θα μπορούσε ακόμη και να είχε νικήσει. Ο Χάντσον – Οντόι ισοφάρισε στο 57ο λεπτό σε 1-1, ενώ ακόμη είχε ευκαιρίες με τους Γουντ, Γκιμπς -Γουάιτ και δοκάρι με τον Ιγκόρ Ζέσους στο 93′, όμως το σκορ δεν άλλαξε.

Με τον βαθμό αυτό η Φόρεστ έφτασε τους 4 βαθμούς, ενώ οι γηπεδούχοι έχουν πλέον δύο μετά από ισάριθμες ισοπαλίες.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ.: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκεΐ, Μουνιόθ, Γουόρτον (82’ Λέρμα), Χιουζ, Μίτσελ, Σαρ, Ντέβενι (66’ Έσε), Ματετά (88’ Εντουάρ).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Άινα, Σανγκαρέ (88′ Ράιαν Γέιτς), Άντερσον, Χάντσον-Οντόι (72’ ΜακΑτί), Εντόι (71’ Μουϊνγκά), Γκιμπς-Γουάιτ (82’ Χάτσινσον), Γουντ (88’ Ιγκόρ Ζέσους).

Νίκη η Έβερτον επί της Μπράιτον με 2-0 στο νεότευκτο «Hill Dickinson Stadium

Στο άλλο παιχνίδι που ξεκίνησε την ίδια ώρα (16:00) η Έβερτον επικράτησε της Μπράιτον με 2-0 στο νέο της γήπεδο, το εντυπωσιακό «Hill Dickinson Stadium χωρητικότητας 52,769 θεατών. Έτσι εγκαινίασε το νέο της «σπίτι» με νίκη μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό της και μάλιστα ήταν και η πρώτη της φετινό πρωτάθλημα. Για τους φιλοξενούμενους ήταν η πρώτη ήττα, ενώ μετρούν και 1 ισοπαλία.

Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε ο Εντιαγέ στο 23′ από σέντρα του Γκρίλις, ενώ το 2-0 έγινε στο 53′ από τον Γκάρνερ.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Ταρκόφσκι, Κιν, Γκάρνερ, Αϊρογκμπέναμ (71’ ΜακΝίλ), Γκέιγ, Εντιαγέ (64’ Αλκαράς), Γκρίλις (90+4’ Άρμστρονγκ), Ντιούσμπερι-Χολ, Μπαρί (64’ Μπέτο)

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Βίφερ (85’ Γκρούντα), Ντε Κάιπερ (67’ Γκόμεθ), Ντανκ, Φαν Χεκ, Αγιάρι (67’ Καντίογλου), Μπαλέμπα (46’ Χίνσελγουντ), Ο’Ράιλι, Μίντε, Μιτόμα, Γουέλμπεκ.

Στο 77′ ο Ντάνι Γουέλμπεκ αστόχησε σε πέναλτι για τους φιλοξενούμενους.