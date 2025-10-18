Και δεύτερη αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε το Σάββατο. Αυτή τη φορά πρόκειται για την 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο και το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της εταιρείας διαχείρισης.

Εξάλλου, κατά την ίδια ενημέρωση, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο, ενώ το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Μετ’ εμποδίων και το πρωινό δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Το πρωί, είχε ακινητοποιηθεί έξω από τον σταθμό του Λιτοχώρου, η αμαξοστοιχία IC 51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 144 επιβάτες, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές έλξης, σύμφωνα πάλι με ενημέρωση της Hellenic Train.

Η επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης δεν κατέστη εφικτή, παρά τις προσπάθειες του προσωπικού της εταιρείας και στη συνέχεια, αποφασίστηκε η αποσύνδεση της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη, στον σταθμό του Λιτοχώρου και η αμαξοστοιχία συνέχισε την πορεία της έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους: