Ελεύθεροι αφέθηκαν και χωρίς περιοριστικούς όρους, οι δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την 3χρονη που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συγκίνηση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Βρετανία, από όπου κατάγεται το κοριτσάκι. Το ζήτημα ανέδειξε για ακόμα μία φορά τα κενά ασφαλείας που παραμένουν στις τουριστικές εγκαταστάσεις ιδίως σε χώρους με πισίνες, όπου δεν υπάρχει πάντα ναυαγοσώστης.

Υπενθυμίζεται, ότι το στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο άνδρες;

Στο πλαίσιο της έρευνας, δύο άνδρες –ένας 54χρονος Έλληνας που εργαζόταν σε συνεργαζόμενη επιχείρηση και ένας 44χρονος Βρετανός συγγενής του παιδιού– βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή Ρόδου και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε δόλο ή ενεργητική αμέλεια στη συμπεριφορά τους. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος υποστήριξε πως δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη επιτήρησης της πισίνας, καθώς η εργασία του αφορούσε την τεχνική υποστήριξη του χώρου και όχι τη φύλαξη των λουομένων. Ενώ ο 44χρονος, συγγενής του παιδιού, δήλωσε ότι δεν του είχε ανατεθεί η φροντίδα του παιδιού τη συγκεκριμένη στιγμή και ότι η μικρή απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή από την οικογένεια. Και οι δύο εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό τους έχει συγκλονίσει βαθιά.