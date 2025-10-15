Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, το δυόμισι ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, χωρίς τις αισθήσεις του, από πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο, στην περιοχή του Λάρδου, όπου παραθέριζε με συγγενείς του.

Αρχικά, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από βρετανό γιατρό, που βρισκόταν τυχαία εκεί και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί, διαπιστώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, ζήτησαν μεταφορά σε νοσηλευτικό ίδρυμα που διαθέτει ΜΕΘ Παίδων και εξειδικευμένη νευροχειρουργική κλινική.

Γιατί μεταφέρθηκε το νήπιο στο Ηράκλειο

Η μεταφορά του νηπίου με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου έγινε χθες το βράδυ με αεροδιακομιδή. Στο πλευρό της μικρής βρίσκεται η μητέρα της. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή. «Το παιδάκι έφτασε εδώ περί τις 9 μ.μ. και υποβλήθηκε αμέσως σε νέα αξονική τομογραφία, η οποία έδειξε ίχνη λειτουργίας σε τμήμα του εγκεφάλου. Ξεκινήσαμε αμέσως χειρουργείο, για να αντιμετωπίσουμε το πράγματι μεγάλο οίδημα που εμφάνιζε ο εγκέφαλος του. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε περίπου στις πέντε το πρωί και από εκείνη την ώρα, το κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων. Ελπίζουμε. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε», είπε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο κ. Χαλκιαδάκης, ο όποιος ως νευροχειρουργός είχε την επιστασία της δύσκολης επέμβασης.

Τι είναι το εγκεφαλικό οίδημα

Το εύρημα του οιδήματος και στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου του παιδιού χαρακτηρίζεται ως σοβαρό και ενδεικτικό πιθανής μη αναστρέψιμης βλάβης, αλλά όχι οριστική ένδειξη εγκεφαλικού θανάτου, καθιστά πάντως ιδιαιτέρως ανησυχητική την κατάσταση του μικρού κοριτσιού, με τους γιατρούς, από την πρώτη στιγμή, να κάνουν ό,τι είναι εφικτό, προκειμένου να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Αστυνομικοί του ΑΤ Νότιας Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη του θείου του παιδιού, αλλά και του υπεύθυνου ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου, ενώ σε εξέλιξη είναι η προανάκριση για το πώς βρέθηκε το νήπιο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.