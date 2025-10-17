Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, 91 ετών σήμερα, αναρρώνει στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, αφού υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση ήσσονος σημασίας, ανέφερε το γραφείο της σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα.

Η επέμβαση ήταν επιτυχής, ανέφερε.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό και τη χειρουργική ομάδα του ιδιωτικού Νοσοκομείου Σεν Ζαν της Τουλόν, προσθέτοντας ότι τώρα ξεκουράζεται στο σπίτι της.

Η γυναίκα πίσω από το μύθο

Η Μπαρντό έγινε διάσημη τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 για την ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Εγκατέλειψε όμως την υποκριτική τη δεκαετία του ’70, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σεν Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας και αφιερώθηκε στη φροντίδα των ζώων, μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Αναλυτικότερα, ο μύθος της έβδομης τέχνης και σύμβολο της εποχής της, έχει συμμετάσχει σε περίπου 45 ταινίες και έχει ερμηνεύσει περισσότερα από 70 τραγούδια μέσα σε 21 χρόνια καριέρας.

Από το 1973 έχει αφιερωθεί στο ίδρυμά της, το οποίο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μάλιστα, ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία υπέρ της υιοθεσίας ζώων.

Πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε επίσης το BBcédaire, ένα βιβλίο με τη μορφή ημερολογίου, το οποίο έγραψε την περίοδο 2020–2025.