Ανησυχία έχει προκληθεί για την κατάσταση της υγείας του 91χρονου θρύλου του γαλλικού κινηματογράφου, Μπριζίτ Μπαρντό.

Η ένθερμη αγωνίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που αναγκάστηκε να αφήσει το καταφύγιό της στο Σεν Τροπέ για να νοσηλευτεί στην Τουλόν.

Σύμφωνα με το nicematin.com η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean και υποβλήθηκε σε «χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο σοβαρής ασθένειας», όπως έγινε γνωστό. Αναμένεται να πάρει εξιτήριο σε λίγες ημέρες, ωστόσο η υγεία της εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Ο μύθος της έβδομης τέχνης και σύμβολο της εποχής της, έχει συμμετάσχει σε περίπου 45 ταινίες και έχει ερμηνεύσει περισσότερα από 70 τραγούδια μέσα σε 21 χρόνια καριέρας.

Από το 1973 έχει αφιερωθεί στο ίδρυμά της, το οποίο υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μάλιστα, ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία υπέρ της υιοθεσίας ζώων.

Πριν από μερικές εβδομάδες κυκλοφόρησε επίσης το BBcédaire, ένα βιβλίο με τη μορφή ημερολογίου, το οποίο έγραψε την περίοδο 2020–2025.