Σκληρή κριτική άσκησε από το βήμα της Ολομέλειας ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφορικά με τη στάση της Αθήνας στον πόλεμο στη Γάζα. «Είστε στην πλευρά των γενοκτόνων», δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας για να προσθέσει: «Έχετε κλείσει τα μάτια στους 68 χιλιάδες νεκρούς στη Γάζα, τα σκελετωμένα παιδιά εξαιτίας της παρεμπόδισης της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο κ. Κουτσούμπας, σχολίασε ειρωνικά την παρουσία του πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, λέγοντας «πως νιώθατε σε ρόλο ντεκόρ εκεί πίσω την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε; Με τον Τραμπ να του πλέκει το εγκώμιο». Στην κριτική του ο κ. Κουτσούμπας είπε πως «χαριεντίζεστε με τζιχαντιστές. Ο Τζολάνι τι είναι; Περιστέρι της ειρήνης; Σα δε ντρέπεστε. Ο κ. Γεραπετρίτης τους κάλεσε να είναι συμπεριληπτικοί. Συμπεριληπτικοί Τζιχαντιστές!».

Ο γενικός γραμματέας θέλησε να απαντήσει και στην επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη προς τη βουλευτή του κόμματος, κ Δάγκα λέγοντας «προσπαθήσατε να κολλήσετε και τη ρετσινιά του αντισημιτισμού σε όποιον στέκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων. Επίθεση Αδωνι σε Δάγκα του ΚΚΕ … μισεί λέει το ΚΚΕ τους Εβραίους. Τι να πει κανείς;». Με αυτή την αφορμή ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη τιμητική πλάκα για βουλευτές Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος, υπενθυμίζοντας την ίδια ώρα ότι ένας από τους ιδρυτές του ΚΚΕ ήταν ο Αβράαμ Μπεναρόγια. Οι τρεις, όπως είπε, ήταν μέλη του ΚΚΕ. «Για να ξέρετε που απευθύνεστε. Δεν το κάνουμε επειδή μπορεί να μάθει ιστορία ο ανιστόρητος που τώρα τα έχει γυρίσει τούμπα. Κύριε Μητσοτάκη, αν δεν καταδικάσετε τις δηλώσεις του, σημαίνει ότι είστε ο ίδιος από πίσω».