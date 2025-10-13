Σκληρά λόγια αντάλλαξε με τον ΚΚΕ ο Άδωνις Γεωργιάδης, φτάνοντας ακόμα στο σημείο να λέει στη βουλευτή του κόμματος, Βάνα Δάγκα «κλάψτε για τη Χαμάς που χάσατε». Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή την αναφορά της κ. Δάγκα για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967.

Ο υπουργός Υγείας, στον έλεγχο το κοινοβουλευτικό ελέγχου και αφού του είχαν καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για θέματα του υπουργείου υπερασπίστηκε για μια ακόμη φορά το Ισραήλ, κατηγορώντας το ΚΚΕ ότι: «Είστε απλά αντισημίτες. Απλά δεν συμπαθείτε τους Εβραίους. Τίποτα άλλο δεν έχετε». Με εξίσου έντονο τρόπο υποστήριξε πως «δήθεν κλαίγατε για τα παιδιά που χάνονταν στη Γάζα, αλλά σήμερα όχι μόνο δεν χαίρεστε που τερματίστηκε ο πόλεμος, στεναχωριέστε κιόλας. Τον υβρίζετε τον Τραμπ. Όλοι αναγνωρίζουν το σχέδιο Τραμπ, αλλά το ΚΚΕ να μην αναγνωρίζει. Ποτέ δεν σας ένοιαξε ούτε για κανένα παιδάκι, ούτε για κανέναν νεκρό, ούτε για κανέναν όμηρο ούτε για κανέναν άμαχο. Απλοί αντισημίτες είστε. τίποτα άλλο» .

Μάλιστα, πρόσθεσε: «Αφήστε με κυρία μου. Κλάψτε λίγο για την ΧΑΜΑΣ που χάσατε. Κλάψτε. Που ο πρόεδρος Τραμπ και ο ΠΘ Νετανιάχου εξαφάνισαν τη Χαμάς από τον χάρτη του κόσμου για το καλό της ανθρωπότητας».

Η Βάνα Δάγκα, η βουλευτής του ΚΚΕ, υποστήριξε από την πλευρά της πως ο υπουργός, «αντί να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα, έκανε μια τοποθέτηση που ενδεχομένως να την ζήλευε και το γραφείο τύπου του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Ενδεχομένως να τη ζήλευαν και από γραφείο τύπου της αμερικανικής κυβέρνησης».

Για τη συμφωνία των δύο πλευρών, η κ. Δάγκα είπε ότι πρόκειται για «μια συμφωνία με το πιστόλι στο κρόταφο του παλαιστινιακού λαού», ενώ σε άλλο σημείο είπε πως «το να ακούγονται όλα αυτά τα ανατριχιαστικά σχέδια περί Ριβιέρας και να ακούγεται σήμερα ο Τραμπ και να δηλώνει ότι ουσιαστικά ήδη ακονίζονται τα μαχαίρια για να συμβάλλουν για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

Για τον χαρακτηρισμό «αντισημίτες» για το ΚΚΕ, διαμαρτυρήθηκε έντονα η κ. Δάγκα που μίλησε για «λαθροχειρία» και «προβοκάτσιες». «Είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζετε αντισημίτη όποιον στηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό» κατεληξε η βουλευτής του ΚΚΕ.