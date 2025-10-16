«Κομπάρσο» στις διεθνείς εξελίξεις χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος τον πρωθυπουργό, παίρνοντας τον λόγο στην Ολομέλειας της Βουλής αμέσως μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Σχολιάζοντας όσα είχε πει προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «παραποιημένη εικόνα», η οποία του προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία από τη στιγμή που αφορά τα συμφέροντα της χώρας.

Ο Σωκρ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για κινήσεις που αποτελούν αποτέλεσμα «ψηφοθηρικών και μικροκομματικών επιδιώξεων», προαναγγέλλοντας ότι «εμείς δεν θα σας ακολουθήσουμε σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο». Έκοψε δηλαδή οποιονδήποτε δίαυλο επικοινωνίας και συγκλίσεων με το Μαξίμου.

Κατά τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ η στρατηγική που εφαρμόζεται είναι πολλαπλώς λανθασμένη. «Δεν θα σας κατηγορούμε για μιλιταρισμό, αλλά για ανεπάρκεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μια σειρά από περιστατικά που κατά τον ίδιο έχουν φέρει την Ελλάδα σε δεινή θέση.

«Καταγράφουμε ήττες και το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρικνώνεται» τόνισε επ’ αυτών, μιλώντας για έναν πρωθυπουργό που μετέβη στο Σαρμ ελ Σέιχ μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μια «photo opportunity». Δηλαδή να φωτογραφηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Σωκρ. Φάμελλος υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει ναρκοθετήσει την εθνική στρατηγική της Χάγης», θεωρώντας ότι επιλογές Μαξίμου και Υπουργείου Εξωτερικών «δίνουν συγχωροχάρτι στην Τουρκία για την παρουσία της στη διεθνή σκηνή». Ανέλυσε μάλιστα ένα προς ένα τις «συμμαχίες» που έχει συνάψει η Άγκυρα όλο αυτό το διάστημα.

Παράλληλα έκανε λόγο για «εμμονική εμπλοκή της χώρας» στον πόλεμο της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να έχουν διαταραχθεί πλήρως οι σχέσεις με τη Ρωσία, και ζήτησε απαντήσεις επί των «πότε και τι συμφώνησε με τον κ. Ζελένσκι» η ελληνική κυβέρνηση.

Επανέλαβε, τέλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και ότι είναι ανάγκη η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη σύγκληση διεθνούς σύσκεψης για σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο κομματικής εκμετάλλευσης και για να λύσει τα εσωκομματικά του προβλήματα ο κ. Μητσοτάκης» κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος, συμπεραίνοντας ότι «όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο το καλύτερο για τα συμφέροντα της χώρας».

Όλη η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου