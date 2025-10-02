Ο Σωκράτης Φάμελλος αναγνώρισε ότι, έστω και με δική του προτροπή στη Βουλή, ο Νίκος Δένδιας τάχθηκε υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του και την πλήρη εξέτασή της έτσι ώστε να μάθει τα αίτια του θανάτου του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά στο εν λόγω ζήτημα και μιλώντας προς τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας είπε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «πήρε θέση» και διαφοροποιήθηκε από την υπόλοιπη κυβέρνηση. Όπως μάλιστα τόνισε την ίδια στιγμή, και σε πλήρη αντίθεση με τη στάση του κ. Δένδια «η ΝΔ ποιεί την νήσσαν».

Σε άλλο σημείο της εισήγησής του στο κομματικό όργανο, ο Σωκρ. Φάμελλος ανήγγειλε πως από την ερχόμενη Δευτέρα (6/10) θα αρχίσει να παίρνει μορφή ο διάλογος που η ηγεσία της Κουμουνδούρου επιδιώκει να αποτελέσει τη βάση των συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο.

«Οι πολίτες αναζητούν διέξοδο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτοιμη την πρόταση και παίρνει την πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης, ούτε δισταγμός. Αναγνωρίζουμε ποια είναι η μεγάλη προτεραιότητα για τους πολίτες και την πατρίδα μας. Δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτόν τον διάλογο απευθύνεται σε ΠαΣοΚ και Νέα Αριστερά, συνδυαστικά με άλλους κοινωνικοπολιτικούς φορείς. Αρκεί «να ανταποκρίνονται στο πολιτικό πλαίσιο που έχουμε βάλει», όπως τόνισε. «Θα ήταν σημαντικό να συμμετείχε και το ΚΚΕ, αν δεν είχε επιλέξει την κομματική περιχαράκωση», συμπλήρωσε, εξαιρώντας άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Κι επειδή «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων και δισταγμών», όπως κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «είμαστε έτοιμοι και για κοινή δράση, όχι μόνο για διάλογο».