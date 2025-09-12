Το πολιτικό διακύβευμα για τη Νέα Αριστερά το επόμενο διάστημα είναι να μην ξαναπάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη ευκαιρία, τόνισε επανειλημμένα στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως αναφέρει το τοπικό voria.gr, ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο επικεφαλής του κόμματος παρέθεσε όλες τις αντιρρήσεις της Νέας Αριστεράς στις πολιτικές της κυβέρνησης, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο συμμαχιών με άλλες δυνάμεις της Αριστεράς, η οποία, όπως είπε, πρέπει να γίνει ανάχωμα της Δεξιάς.

Αυτοκριτική για τον κατακερματισμό της Αριστεράς

Σχολίασε, παράλληλα, την αποχή των πολιτών και κυρίως των νέων σε ηλικία, από τις εκλογικές διαδικασίες και σε σχετική ερώτηση, με διάθεση αυτοκριτικής, είπε πως «είναι τεράστια ευθύνη της Αριστεράς, παρότι είναι διεθνές φαινόμενο», το γεγονός ότι ο κόσμος δεν εμπνέεται από τα κόμματα του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, παρά τη δυσαρέσκειά του για τις κυβερνητικές πολιτικές.

«Μας απασχολεί πολύ η αποστασιοποίηση του κόσμου από τις εκλογές και από την Αριστερά και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως ένα από τα αίτια «είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει ήττα και κατακερματισμός της Αριστεράς από τις εκλογές του 2023».

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε ως νίκη της Δεξιάς το γεγονός ότι οι πολίτες «θεωρούν πως δεν μπορεί να αλλάξει η καθημερινότητά τους» και είπε ότι είναι υποχρέωση της Αριστεράς να απευθυνθεί άμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Τόνισε παράλληλα πως «πρέπει να εντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς», καθώς «δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Αριστερά χωρίς την κοινωνία παρούσα και ενεργή στα πράγματα».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Χαρίτσης έκανε λόγο για μια περίοδο με μεγάλη πολιτική ρευστότητα, σημειώνοντας πως «θέλουμε να καταθέσουμε πρόταση με σαφές πολιτικό περιεχόμενο», σε μια εποχή στην οποία, όπως ανέφερε, «ακολουθείται πολιτική σαν να είμαστε σε μνημόνιο».

Πού μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες

Σχετικά με το ζήτημα των συνεργασιών, είπε ότι αυτό έχει να κάνει με το «κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια πρόταση που θα είναι αντιπαραθετική στη Δεξιά του Κυριακού Μητσοτάκη», ενώ υπενθύμισε ότι «υπήρξε κοινό μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως αυτό της Παλαιστίνης, αλλά και εκείνο του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου».

Χαρακτήρισε, ακόμη, ακατανόητη τη στάση του ΠαΣοΚ στο θέμα της Παλαιστίνης και επεσήμανε ότι «το Ισραήλ σφαγιάζει τους Παλαιστινίους». Την ίδια ώρα, σημείωσε, η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, πλέει με το Global Sumud Flotilla προς την Παλαιστίνη σηματοδοτώντας την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης στον παλαιστινιακό λαό.

Σε σχέση με το ζήτημα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων, είπε επίσης ότι «εμείς ανοίξαμε το ζήτημα συνεργασίας Αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων» και σημείωσε ότι «αυτό αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

«Ακροδεξιά» η πολιτική Πλεύρη – Μητσοτάκη για το Μεταναστευτικό

Σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «ο Πλεύρης εφαρμόζει την πιο ακροδεξιά πολιτική σε όλη την Ευρώπη στο μεταναστευτικό ζήτημα», ενώ πρόσθεσε πως «όσα λένε Μητσοτάκης και Πλεύρης παραπέμπουν σε ακροδεξιό λόγο», τονίζοντας ότι «η αριστερά πρέπει να μιλήσει με ευθύτητα για το μεταναστευτικό ζήτημα».

Χαρακτήρισε επίσης ως μετρ της υποκρισίας των πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι είναι αυτός που παρουσίασε ως μεγάλο μέτρο και το αφορολόγητο των νέων κάτω των 25 ετών, τη στιγμή που «τους στερεί το μέλλον με το φιάσκο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια»