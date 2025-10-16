Η οικογένεια της Νταϊάν Κίτον εξέδωσε ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας την αιτία θανάτου της. Η οικογένειά της, αφού ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τα μηνύματα υποστήριξης δήλωσε στο περιοδικό People ότι η ηθοποιός πέθανε από πνευμονία το Σάββατο 11/10.

«Η οικογένεια Keaton είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες για λογαριασμό της αγαπημένης τους Diane, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου λόγω πνευμονίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια πρότεινε στους θαυμαστές της να κάνουν δωρεές στη μνήμη της σε κάποια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε καταφύγιο ζώων. «Αγαπούσε πολύ τα ζώα της και ήταν αφοσιωμένη στην υποστήριξη των αστέγων, οπότε οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή σε ένα καταφύγιο ζώων θα αποτελούσε έναν υπέροχο φόρο τιμής», δήλωσε η οικογένεια στο People.

Σύμφωνα με όσα είπε στο περιοδικό φίλος της αγαπημένης ηθοποιού η υγεία της είχε «επιδεινωθεί πολύ ξαφνικά» τους τελευταίους μήνες και μόνο η στενή της οικογένεια το γνώριζε, επιλέγοντας «να κρατήσει την κατάσταση ιδιωτική».

Από την Παρασκευή οι κινηματογράφοι AMC θα επαναπροβάλουν τις ταινίες «Annie Hall» και «Something’s Gotta Give» για μία εβδομάδα, προς τιμήν της. Η Κίτον, η οποία είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Annie Hall» του Woody Allen, είχε προταθεί για το ίδιο βραβείο για τις ταινίες «Reds», «Something’s Gotta Give» και «Marvin’s Room».