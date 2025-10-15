Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη από την χθεσινοβραδινή γυναικοκτονία στην συνοικία Γκόρλα στο Μιλάνο. Ο 52χρονος δράστης και το 29χρονο θύμα, μοντέλο και designer, ξεκίνησαν έντονο καυγά, καθώς η γυναίκα είχε αποφασίσει να τον χωρίσει.

Η γυναίκα είχε ενημερώσει τον πρώην σύντροφό της για τις προθέσεις της, και δεδομένου του βίαιου χαρακτήρα του 52χρονου, εκείνος κάλεσε τις Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο διαμέρισμα.

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, η 29χρονη είχε την ψυχραιμία να πει «ήρθαν από το ντελίβερι» και να τους ανοίξει. Δεν πρόλαβε, όμως, να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού με τον δράστη να την σέρνει ως το μπαλκόνι και να την δολοφονεί με δεκάδες μαχαιριές.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο τραυματισμένο στο λαιμό, καθώς αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο, ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της γυναικοκτονίας. Οι γείτονες, οι οποίοι από τα παράθυρά τους ήταν μάρτυρες της τραγικής αυτής ιστορίας, ανέφεραν ότι ήδη στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.

Η στυγερή αυτή γυναικοκτονία είναι η 70η στην Ιταλία από την αρχή του έτους, με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο να είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρό στη χώρα, πόσο μάλλον ύστερα από παρόμοια αιματηρά περιστατικά.