Η Ελλάδα βαδίζει προς το 2026 με τέσσερα διαφορετικά… θερμόμετρα για την οικονομία της. Όλοι βλέπουν ανάπτυξη, όλοι βλέπουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά κανείς δε βλέπει ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Ανάπτυξη: Aπό την αισιοδοξία του ΥΠΟΙΚ στη νηφαλιότητα του ΔΝΤ

Το Υπουργείο Οικονομικών κρατά τη σημαία της αισιοδοξίας: 2,4% ανάπτυξη το 2026, στηριγμένη σε επενδύσεις, έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και τουρισμό που δε δείχνει σημάδια κόπωσης. Το μήνυμα είναι σαφές — η ελληνική οικονομία «τρέχει» πιο γρήγορα από την Ευρωζώνη και μπορεί να αντέξει.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσγειώνει τις προσδοκίες στο 2%, υπενθυμίζοντας ότι το «μομέντουμ» της μεταπανδημικής ανάκαμψης εξαντλείται και πως οι διαρθρωτικές αδυναμίες —γραφειοκρατία, χαμηλή παραγωγικότητα, γήρανση— συνεχίζουν να βαραίνουν την οικονομία.

Ο ΟΟΣΑ τοποθετείται κοντά, στο 2,1%, διατηρώντας την «ουδέτερη» στάση του διεθνούς τεχνοκράτη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει 2,2%, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων χωρών της Ευρωζώνης — αλλά κυρίως χάρη στις δημόσιες επενδύσεις.

Το συμπέρασμα; Οι αριθμοί μπορεί να είναι κοντά, αλλά οι ιστορίες που λένε είναι διαφορετικές. Το ΥΠΟΙΚ βλέπει αυτοδύναμη ανάπτυξη. Το ΔΝΤ βλέπει κόπωση. Ο ΟΟΣΑ βλέπει ισορροπία. Η Κομισιόν βλέπει ένα κράτος που στηρίζει ακόμα πολύ την ανάπτυξη.

Πληθωρισμός: Η «σιωπηλή» ανησυχία

Αν οι διαφορές στην ανάπτυξη είναι ήπιες, στον πληθωρισμό είναι λίγο μεγαλύτερες.

Το ΔΝΤ περιμένει 2,5%, δείχνοντας ότι οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στον στόχο της ΕΚΤ .

Το ΥΠΟΙΚ απαντά με 2,2%, προβάλλοντας την εικόνα αποκλιμάκωσης και σταθεροποίησης. Το αφήγημα εδώ είναι ότι η Ελλάδα ξαναγίνεται φυσιολογική οικονομία — ούτε ύφεση, ούτε πληθωρισμός που τρώει το εισόδημα.

Ο ΟΟΣΑ κατεβαίνει στο 2%, εμπιστευόμενος τη νομισματική πειθαρχία της ΕΚΤ, ενώ η Κομισιόν παραμένει επιφυλακτική με 2,6%, φοβούμενη επίμονες πιέσεις στις υπηρεσίες και την αγορά κατοικίας.

Ο πληθωρισμός, όπως φαίνεται, εξελίσσεται στο νέο «τεστ αξιοπιστίας», καθώς η πορεία του θα δείξει για τι είδους ανάπτυξη θα μιλάμε το 2026

Το κοινό υπόστρωμα: σταθερότητα με ρωγμές

Πίσω από τις αποκλίσεις, υπάρχει μια κοινή γραμμή: η Ελλάδα έχει φύγει από τον κίνδυνο ύφεσης, αλλά δεν έχει μπει ακόμη σε τροχιά βιώσιμης ευημερίας.

Οι επενδύσεις αυξάνονται, οι δημοσιονομικοί δείκτες βελτιώνονται, αλλά η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα.

Το crash test δείχνει μια οικονομία που δεν κινδυνεύει, αλλά δεν απογειώνεται.

Η χώρα έχει σταθεροποιηθεί, όμως η σταθερότητα χωρίς επιτάχυνση, στο διεθνές περιβάλλον του 2026, ισοδυναμεί με «στασιμότητα εν κινήσει».

