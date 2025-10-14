Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στην Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιά, ο Διευθυντής Δ.Ε. Πειραιά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κος Διονύσιος Αναστασόπουλος, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., κο Σπυρίδωνα Δουκάκη, για την επιμόρφωση 134 εκπαιδευτικών και 54 Συμβούλων Εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη διήμερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για την πιστοποίηση του International Baccalaureate (IB).

Το Διεθνές Απολυτήριο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια του ελληνικού δημόσιου σχολείου, συνδέοντάς το με διεθνή πρότυπα. Με την υποστήριξη της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Σοφίας Ζαχαράκη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προετοιμάζουν τα πρώτα δημόσια σχολεία της χώρας που θα διεκδικήσουν την επίσημη πιστοποίηση IB.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν σχετικά με τον ρόλο τους στη διάδοση της παιδαγωγικής φιλοσοφίας του IB και τις προοπτικές που ανοίγονται για το δημόσιο σχολείο μέσα από τη διεθνή αυτή προσαρμογή.

Επιπλέον, έλαβαν χώρα εντατικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας της εκπαιδευτικής κοινότητας για την επιτυχή πιστοποίηση των πρώτων δημόσιων σχολείων IB στην Ελλάδα και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής εκπαίδευσης.

Την εν λόγω εκδήλωση τίμησε με διαδικτυακή παρέμβαση και η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη και ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘΑ, κ. Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα του Διεθνούς Απολυτηρίου για τους μαθητές και τις μαθήτριες, για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές κοινότητες της χώρας. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Διευθυντής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, κος Νικόλαος Ζαρκαδούλας.

Το International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την υπευθυνότητα με έναν διεθνή προσανατολισμό· διαμορφώνει ένα σύγχρονο σχολείο με διεθνή προοπτική, ανοιχτό σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες, χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας ευκαιρίες εξωστρέφειας και πολυφωνίας.