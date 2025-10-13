Εξιτήριο από το Νοσοκομείο παίρνει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος εισήχθη νωρίς το απόγευμα της Κυριακής με σημάδια κόπωσης και αδιαθεσίας.

Μολονότι οι αρχικές πληροφορίες έλεγαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα παρέμενε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γεώργιος Γεννηματάς» τη νύχτα, εντούτοις οι γιατροί που τον παρακολουθούν θεώρησαν ότι έπρεπε να νοσηλευτεί.

«Νιώθω καλύτερα»

«Ολα καλά, νιώθω καλύτερα», είπε ο Αρχιεπίσκοπος μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή του από το Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος δείχνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.