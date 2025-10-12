Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» μεταφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο κ. Ιερώνυμος υποβάλλεται σε εξετάσεις και είναι εκτός κινδύνου.

Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου αναφέρει:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους»