Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, κυκλοφορεί ο τρίτος τόμος του Κοινωνικού, Πολιτικού και Πολιτισμικού Λεξικού «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», μιας έκδοσης που επιχειρεί να φωτίσει τη δεκαετία που καθόρισε όσο καμία άλλη τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και που εξακολουθεί να καθρεφτίζεται στην καθημερινότητά μας.

Ήταν, άραγε, τα χρόνια του ’80 μια «χρυσή» εποχή κοινωνικής απελευθέρωσης ή μια «χαμένη» δεκαετία γεμάτη αντιφάσεις; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρωταγωνιστών της και πόσο βαριά σκιά ρίχνουν οι επιλογές τους στο σήμερα; Σε αυτά τα καίρια ερωτήματα επιχειρούν να απαντήσουν οι κοινωνιολόγοι Παναγής Παναγιωτόπουλος και Βασίλης Βαμβακάς, επιμελητές της μνημειώδους αυτής έκδοσης.

Με 264 λήμματα, 770 τεκμήρια –φωτογραφίες, διαφημίσεις, κείμενα και δημοσιεύματα της εποχής– και τη συμβολή 150 και πλέον λημματογράφων, ο τρίτος τόμος σκιαγραφεί την πολυδιάστατη εικόνα μιας δεκαετίας γεμάτης αντιθέσεις και μετασχηματισμούς συνθέτοντας ένα πολύχρωμο παζλ μνήμης, κοινωνικής ανάλυσης και πολιτισμικής παρατήρησης.

Παράλληλα, 300 ακρωνύμια που κυριάρχησαν στον δημόσιο λόγο της εποχής αποκωδικοποιούνται, προσφέροντας στον αναγνώστη τα απαραίτητα «κλειδιά» για να κατανοήσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και την επίμονη κληρονομιά του στο παρόν.

Ένα βιβλίο που μετατρέπει τις αναμνήσεις σε γνώση, τις εικόνες σε ερμηνεία και μας καλεί να ξαναδιαβάσουμε τη δεκαετία του ’80 με καθαρό βλέμμα – απαλλαγμένο από μύθους και βεβαιότητες.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο τρίτος τόμος του λεξικού γεγονότων, λέξεων και προσώπων «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980» κυκλοφορεί αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ.