Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 41χρονος ημεδαπός, που κατηγορείται για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές και βαριά σωματική βλάβη, έπειτα από σειρά επιθέσεων σε βάρος γυναικών στις περιοχές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο δράστης συνελήφθη στις 8 Οκτωβρίου το απόγευμα, στην Αγία Βαρβάρα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από άμεση κινητοποίηση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο 41χρονος είχε προσεγγίσει πεζή γυναίκα στον Κορυδαλλό και της είχε αρπάξει με βίαιο τράβηγμα την τσάντα, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή των τοπικών τμημάτων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Κορυδαλλού, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος δρούσε συστηματικά από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Κινούμενος με μοτοσυκλέτα, φορούσε κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών ώστε να μην κινεί υποψίες, ενώ κατά τις επιθέσεις του επεδείκνυε ιδιαίτερη σφοδρότητα, τραβώντας βίαια τις τσάντες των θυμάτων.

Σε μία από τις περιπτώσεις, γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση της στο οδόστρωμα.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις περιπτώσεις ληστειών σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Ο συλληφθείς κρατείται, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση τυχόν επιπλέον περιπτώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ