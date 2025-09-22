Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 17-9-2025, 2 ημεδαποί, ηλικίας 58 και 23 ετών κατηγορούμενοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, παράνομη κατακράτηση και βία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. 58χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος στην Καλλιθέα, πρώτες πρωινές ώρες της 16-9-2025, έπιασε από τον λαιμό και επιτέθηκε με γροθιές σε βάρος 26χρονου αλλοδαπού, εργαζόμενου στην επιχείρηση του, με αφορμή διαφωνία στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 58χρονος απηύθυνε υβριστικές εκφράσεις και απειλές, θίγοντας την εθνική καταγωγή του 26χρονου εργαζομένου.

Παράλληλα, ο 23χρονος υπάλληλος του καταστήματος κατ’ εντολή του 58χρονου, κλείδωσε το κατάστημα προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η επίθεση και αφαίρεσε προσωρινά από τον 26χρονο το κινητό του τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η καταγγελία του 26χρονου

Την καταγγελία του 26χρονου από το Πακιστάν έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΕΕΡΦΑ. Ο ίδιος περιέγραψε όλα όσα πέρασε στα χέρια του εργοδότη του:

« Τη Δευτέρα 15/9 στις 0:30πμ τέλειωσα τη βάρδια μου. Είπα στο αφεντικό ότι δε θέλω να δουλέψω άλλο διότι μου ζητά πολλά και δεν αντέχω την κούραση. Μου ζήτησε να κάτσω άλλη μια βδομάδα. Δεν ήθελα και ζήτησα τα λεφτά μου. Μου είπε δε θα πάρεις τίποτα αν δεν έρθεις αύριο στη δουλειά και απαιτούσε να πάρω τα κλειδιά για να έρθω και να ανοίξω το μαγαζί. Του είπα ότι δε θα έρθω.

Τότε μου είπε: «Θα φωνάξω την Αστυνομία για να σε διώξω. Μπορώ να σε στείλω πίσω στο Πακιστάν. Εκεί δεν θα έχεις να φας». Ήρθαν δύο άτομα. Δε φορούσαν στολές αστυνομικών. Μου ζητούσαν να κάνω αυτό που μου είπε το αφεντικό, να πάρω τα κλειδιά και να έρθω στη δουλειά.

Τότε, είπε στον άλλο εργαζόμενο να κλείσει τις πόρτες για να μη μπορώ να φύγω. Με άρπαξε από τον λαιμό και με πίεζε. Πόναγα πολύ και φοβήθηκα ότι θα σκοτώσει. Άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο κεφάλι και το σώμα και μου χτύπησε το μάτι. Ξέρει μποξ και χτυπούσε γρήγορα και δυνατά, μπορεί και 1015 φορές. Με χτύπησε και με κλωτσιές στο σώμα.»

Την επόμενη μέρα, σα να μη συνέβη τίποτα, το αφεντικό του τηλεφωνούσε για να πάει στη δουλειά και του είπε μάλιστα ότι, αν δεν έρθει να δουλέψει για μια βδομάδα, δε θα του δώσει ότι του χρωστάει και ότι το ξύλο που έφαγε το προκάλεσε ο ίδιος!