Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγελέως Νάξου, αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 5χρονου αγοριού στην Σαντορίνη. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω απο τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί απο την Ινδία συνεχίζονται.

Η επί του πεδίου έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία απο την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία και όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία οι γονείς του βρίσκονταν στην πισίνα μαζί του, χωρίς όμως να αντιληφθούν τι συνέβη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται. Ο 33χρονος πατέρας είχε βουτήξει πρώτος στη πισίνα, όταν βγήκε δεν είδε πουθενά το παιδί και και άρχισε να το ψάχνει.

Αμέσως το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα με το προσωπικό να προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας ακόμη και απινιδωτή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις προσπάθειές των γιατρών κατέληξε.