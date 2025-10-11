Η Γ’ κοινοβουλευτική σύνοδος της Βουλής ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον καθιερωμένο αγιασμό. Με τον τρόπο αυτό, ξεκινά μια νέα χρονική περίοδος νομοσχεδίων που θα έρθουν προς ψήφιση με κορυφαία στιγμή εκείνη του Δεκεμβρίου που αναμένεται να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2026. Η τετραήμερη διαδικασία αφορά κορυφαίους υπουργούς και βουλευτές και ολοκληρώνεται, λίγο πριν την ψηφοφορία, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των αρχηγών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και της Νίκης Κεραμέως όπου περιέχει μεταξύ άλλων και το 13ωρο εργασίας. Ήδη αυτή την εβδομάδα εισήχθηκε στις αρμόδιες επιτροπής προς συζήτηση.

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, μάλιστα, καταγράφηκε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της υπουργού και της Έφης Αχτσιόγλου τόσο για τις αντιδράσεις των φορέων αλλά και για τον διοικητή της Επιθεώρησης, και αυτό διότι σύμφωνα με την κυρία Αχτσιόγλου κρίθηκε έκπτωτος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με κάποια να δηλώνουν ότι πρόκειται να καταψηφίσουν.

Επιπλέον, τις επόμενες μέρες θα εισαχθεί προς συζήτηση στις επιτροπές το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη που αφορά τη δημόσια τηλεόραση. Αργότερα, αναμένονται μια σειρά νομοθετημάτων της κυβέρνησης που αφορούν το υπουργείο Οικονομικών και τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός. Επίσης, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή. Ένα κρίσιμο νομοσχέδιο θεωρείται εκείνο το υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά τη νόμιμη μετανάστευση.

Τέλος, αυτή την εβδομάδα εκτός από το νομοσχέδιο Εργασίας, είναι προγραμματισμένη και η συζήτηση μεταξύ πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάση του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής, θα ενημερώσει τη Βουλή, τη προσεχή Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τον λόγο θα λάβουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων.