Ο Θοδωρής Δρίτσας ορκίστηκε σήμερα βουλευτής. Η ορκωμοσία του έγινε με πολιτικό όρκο. Κατόπιν αυτής κατέλαβε στη Βουλή την έδρα του παραιτηθέντος Αλέξη Τσίπρα, καθώς ήταν ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια Α´Πειραιά.

Η Νέα Αριστερά δυνατότερη της ελληνικής λύσης

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δρίτσας έχει προσχωρήσει πλέον στη Νέα Αριστερά. Μετά την ορκωμοσία του ο αριθμός των μελών της κοινοβουλευτικής της ομάδας από 11 ανήλθαν σε 12 ανεβάζονταν την Νέα Αριστερά σε 5η κοινοβουλευτική δύναμη και αφήνοντας την Ελληνική λύση στην 6η θέση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ασθενέστερος ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντίθετα μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα έχασε κατά μία έδρα την κοινοβουλευτική του δύναμη καθώς μείωσε τον αριθμό των βουλευτών του από 26 σε 25 βουλευτές.