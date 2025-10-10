Την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το Βραβείο Ειρήνης σε ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αντί για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε με σφοδρό τρόπο ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες ειρήνης, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει καρδιά ανθρωπιστή, και ποτέ δεν θα υπάρξει κάποιος σαν αυτόν που να μπορεί να κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, σε ανάρτηση στο X.

«Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι βάζει την πολιτική πάνω από την ειρήνη.»

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will. The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το ετήσιο βραβείο στη Μαρία Κορίνα Μάτσαδο από τη Βενεζουέλα, κάνοντας λόγο για την τολμηρή στάση της «υπέρ της ελευθερίας» που υψώνεται και «αντιστέκεται στην αυταρχική ηγεσία».

Ο λόγος; Σύμφωνα με την Επιτροπη «για την άοκνη προσπάθειά της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, τον τελευταίο χρόνο, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ «αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη, ωστόσο, παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μία επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους».

«Οταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, θάρρος και αποφασιστικότητα» σημειώνεται χαρακτηριστικά.