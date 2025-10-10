Η δικαστής Έιπριλ Πέρι έβαλε μπλόκο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Ιλινόι, προκειμένου να στηρίξει την καταστολή της μετανάστευσης. Η δικαστής έκανε εν μέρει δεκτό το επείγον αίτημα του Ιλινόι για να σταματήσει ο πρόεδρος την ανάπτυξη στρατευμάτων.

«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικαστής. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα 500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Ιλινόι και το Τέξας έχουν αναπτυχθεί στα νοτιοδυτικά προάστια του Έλγουντ για αρχική περίοδο 60 ημερών. «Για να προστατεύσουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και άλλα ομοσπονδιακά στελέχη που εκτελούν ομοσπονδιακά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του ομοσπονδιακού νόμου, καθώς και για την προστασία ομοσπονδιακής περιουσίας», δήλωσε σε ανακοίνωση η εκπρόσωπος της Βόρειας Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπέκι Φάρμερ.

Ακόμα και πριν φτάσουν στρατεύματα από άλλες πολιτείες, το Ιλινόι και η πόλη του Σικάγο είχαν ήδη μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη των στρατευμάτων είναι «παράνομη και επικίνδυνη».