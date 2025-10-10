Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθεί ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο που θα επιθυμούσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιας και θεωρεί ότι του αξίζει.

«Διευθετήσαμε επτά πολέμους, είμαστε πολύ κοντά στο να τελειώσουμε τον όγδοο, νομίζω ότι τελικά θα διευθετήσουμε και το ουκρανικό όπου η κατάσταση είναι φρικτή», ανέφερε στην τελευταία ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος στην ιστορία τελείωσε τόσους πολλούς πολέμους αλλά ίσως βρουν έναν λόγο για να μην μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης.

«Ο πρόεδρος της ειρήνης»

Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι ο Λευκός Οίκος, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την πρώτη φάση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, ανάρτησε στην επίσημη σελίδα του το “X”, μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με τον τίτλο «Ο πρόεδρος της ειρήνης».

Το γκάλοπ της Ιβάνκα Τραμπ

🚨I want to get a sense of what my followers think on 𝕏 President Trump deserves the Nobel Peace Prize🇺🇸? YES or NO ?? pic.twitter.com/84FcbOOsuf — ᴺᵉʷˢ Ivanka Trump 🇺🇸🦅 (@IvankaNews_) October 9, 2025

H Ιβάνκα Τραμπ καλεί στο μεταξύ με ανάρτησή της την κοινή γνώμη να απαντήσει «ναι ή όχι», σχετικά με το αν ο πατέρας της αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, την ώρα που στις δημοσκοπήσεις το 76% απαντά αρνητικά.

Η εθνοφρουρά αντίβαρο στις προσδοκίες Τραμπ

Trump’s Gaza deal may bring a welcome pause to years of bloodshed — but let’s be clear: one ceasefire doesn’t make him a peacemaker.

While he chases a Nobel Prize abroad, he’s been stoking violence at home.

Peace isn’t a brand. It’s a character test. (Link in Reply) pic.twitter.com/0I2xKKp5Rb — Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦 (@AdamKinzinger) October 9, 2025

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να σταλούν δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε πολιτείες – προπύργια των Δημοκρατικών φαίνεται ότι αποτελεί αντίβαρο στις προσδοκίες του για Νόμπελ.

«100% ο Τραμπ δε θα πάρει το βραβείο»

Ο ιστορικός Άσλε Σβέεν, ειδικός στα Νόμπελ, αποφάνθηκε πάντως ότι «ο Τραμπ δεν θα πάρει το βραβείο φέτος. Είμαι σίγουρος 100% γι’ αυτό», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ και καιρό «έχει αφήσει ελεύθερο» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βομβαρδίζει τη Γάζα και παρείχε σημαντική στρατιωτική βοήθεια στον ισραηλινό στρατό.

338 προτάσεις για το Νόμπελ Ειρήνης

Φέτος, 338 πρόσωπα και οργανισμοί έχουν προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο πέρυσι απονεμήθηκε στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, ένα κίνημα των επιζώντων των ατομικών βομβών που έπεσαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι το 1945.

Τι είπαν Νετανιάχου και Ζελένσκι για τον Νόμπελ ειρήνης στον Τραμπ

Υπέρμαχοι για Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, εμφανίζονται οι συγγενείς των ισραηλινών ομήρων.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «το δικαιούται» και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι θα τον προτείνει του χρόνου αν λύσει και το ουκρανικό.