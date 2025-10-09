Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπασκόνια με 86-84 για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague. Σε ένα παιχνίδι που είχε δραματικό φινάλε, καθώς οι δύο ομάδες βρέθηκαν ισόπαλες στο 84-84 και ο Ναν με buzzer beater έδωσε τη νίκη στο σύνολο του Αταμάν τέσσερα δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

«Ρεσιτάλ» από τους Ναν, Ερνανγκόμεζ και Οσμάν, οι οποίοι «υπέγραψαν» τη νίκη των πράσινων.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τους: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Γιούρτσεβεν στο αρχικό σχήμα. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 9-3 με τους Οσμάν και Ναν να έχουν πετύχει όλους τους πόντους του Τριφυλλιού στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Η Μπασκόνια αντέδρασε με την συνεισφορά των Νόουελ και Λουβαβού- Καμπαρό και μείωσε σε προσωρινά σε 7-9. Ακολούθως, το σύνολο του Αταμάν διεύρυνε ξανά το προβάδισμά του και έκανε το 18-9, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με 14-20 με τρίποντο του Λουβαβού- Καμπαρό.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τον «καυτό» Λουβαβού- Καμπαρό που με δίποντο μείωσε κι άλλο τη διαφορά για την Μπασκόνια σε 16-20. Ωστόσο, στη συνέχεια του ματς ο φοβερός Οσμάν ήταν και πάλι εκεί με δύο σερί εύστοχα τρίποντα, «έγραψε» το 30-19. Ο Παναθηναικός είχε 1-7 πόντους υπέρ του στον αιφνιδιασμό και η διαφορά διευρύνθηκε κι άλλο με εύστοχες βολές του Ρογκαβόπουλου για το 32-19. Με ένα 5-0 και τρίποντο του Νόουελ η Μπασκόνια μείωσε στους 8 και ακολούθησε λάθος του Οσμάν που εκμεταλλέυτηκε ο Φόρεστ και ευστόχησε σε τρίποντο για το 32-37. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με 42-37 υπέρ των πράσινων, το οποίο διαμόρφωσε ο Χουάντσο με εύστοχες βολές από αντιαθλητικό σε βάρος του που έκανε ο Νόουελ.

Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα επιμέρους 7-0 στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, καθώς η Μπασκόνια προσπάθησε να αντιδράσει και η διαφορά έφτασε ακόμη και στον πόντο (41-42). Ωστόσο, ο Χουάντσο έφερε λύσεις για τους πράσινους και έκαμψε την αντίσταση των Βάσκων, αφού έβαλε πέντε σερί πόντους και έπειτα ο Ναν με τρίποντο έκανε το 58-47 με την ομάδα του να βρίσκεται μπροστά. Επίσης εκπληκτικός ήταν και ο Αμερικανός, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή του ματς είχε 3/5 τρίποντα και 12 πόντους μονάχα στη γ΄ περίοδο, ωστόσο ρεσιτάλ έδωσε ο Οσμάν, που έκλεισε το δεκάλεπτο με 20 πόντους και διαμόρφωσε το 56-71.

Και πάλι. Η Μπασκόνια προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο παιχνίδι μειώνοντας σε 63-73 στο 32′ και έχοντας ψαλιδίσει το -17 μόλις τρία λεπτά νωρίτερα. Και δεν έμεινε εκεί. Η ευκολία που σκόραρε ο Παναθηναϊκός στην 3η περίοδο είχε μείνει στην… 3η περίοδο, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι και μείωσαν σε 71-76 τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος έχοντας δώσει νέο ενδιαφέρον σ’ ένα -φαινομενικά πάντα- τελειωμένο παιχνίδι βάσει της εικόνας που είχε διαμορφωθεί. Και ο Κέντρικ Ναν φρόντισε να βάλει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του σε αυτό το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86.