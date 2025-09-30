Με νίκη ξεκίνησε τη νέα Euroleague ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε εντός έδρας της Μπάγερν Μονάχου με 87-79.

Πρωταγωνιστής για τους Πράσινους ο Κέντρικ Ναν, που είχε 21 πόντους, 10 ασίστ και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Άξιοι συμπαραστάτης του Αμερικανού ο Ομέρ Γκιουρτσεβέν, που ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ

Ντεμπούτο με τα πράσινα για τον Σορτς, ο οποίος όμως ήταν σκιά του παίκτη που είδαμε πέρσι στην Παρί (0π., 0/3 δίποντα, 2 ασίστ), αλλά και για τον Χολμς (9π., 3 ρ.), ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Τολιόπουλος. Ο Παναθηναϊκός πλέον στρέφει το βλέμμα του στο παιχνίδι της ερχόμενης Παρασκευής (3/10) με την Μπαρτσελόνα και πάλι στο ΟΑΚΑ, για την 2η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Εργκίν Αταμάν να τοποθετεί στο αρχικό σχήμα τους Σορτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Χολμς. Ο σέντερ των πράσινων έβαλε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα του Παναθηναικού με εύστοχο δίποντο και 2/2 βολές από κερδισμένο φάουλ και έτσι έβαλε μπροστά το Τριφύλλι στο 7.48’ της αναμέτρησης. Το σκορ κινήθηκε χαμηλά στην πρώτη περίοδο με την αναμέτρηση να εξελίσσεται στον πόντο (15-16,21-21).

Highlight ήταν η επιστροφή του Γκριγκόνις ο οποίος πέρασε στο ματς στο 8’ και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναικού. Για την Μπάγερν που ξεκίνησε το ματς με τους Γιόβιτς, Ρατάν-Μέις, Λούτσιτς, Μάικ και Κράτσερ, ξεχώρισε ο Γκέιμπριελ που μπήκε ως αλλαγή του Κράτσερ και έκανε διαδοχικά δύο θεαματικά καρφώματα. Το δεκάλεπτο έληξε στο 23-22.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου μπήκε και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ευστόχησε σε δίποντο για το 25-22. «Πονοκέφαλος» για την Μπάγερν ήταν ότι η ομάδα του Χέρμπερτ συμπλήρωσε 5 ομαδικά φάουλ μόλις σε 2’30» μέσα στη 2η περιόδο. Ο Μπάλντγουιν έβαλε 2 σερί τρίποντα και διαμόρφωσε το σκορ στο 30-29 με ένα επιμέρους 6-0. Στη συνέχεια, μπήκε και ο Σαμοντούροφ στο ματς, ο οποίος έβαλε ένα εκπληκτικό καλάθι για το 37-32 στο 4.46’.

Ο Ναν όμως ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε ξανά για τους πράσινους στο δεύτερο δεκάλεπτο με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ, άξιος συμπαραστάτης του ήταν και ο Γιουρτσέβεν που ήταν απόλυτα εύστοχος από τη γραμμή των ελευθέρων βολών και διαμόρφωσε το 47-41 υπέρ του Τριφυλλιού για το ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός «ξέσπασε» και κυριάρχησε επί της Μπάγερν με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +12. Σε αυτή την περίοδο για τους πράσινους ξεχώρισαν και ο Γκραντ μαζί με τον Χουάντσο. Ο Αμερικανός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με εύστοχο τρίποντο και ακολούθως ευστόχησε σε δίποντο. Οι πόντοι του Γκραντ και του Έρνανγκόμεθ σε συνδυασμό με ένα διαστημικό καλάθι του Ναν έστειλαν για πρώτη φορά τη διαφορά στους 10 στο 6.43’ για να διευρυνθεί το προβάδισμα με 2/2 του Ρογκαβόπουλο. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 68-61 υπέρ των πράσινων.

Η τέταρτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους πράσινους να έχουν επιβάλλει το ρυθμό τους στο ματς και με τον νεαρό Σαμοντούροφ να συνεισφέρει για τη νίκη των πράσινων, ο οποίος στο 8.42′ με δίποντο έστειλε τη διαφορά στο +11. Αχίλλειος πτέρνα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ, καθώς η Μπάγερν είχε τα διπλάσια. Ο Ναν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double double με 21-10 ασίστ, το τελικό 87-79 διαμόρφωσε ο Μέις που ευστόχησε σε δύο βολές και «έκλεισε» το ματς με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς (3 ασίστ), Χολμς 9, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος 15 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπαάουντ, 2 κλεψίματα), Σαμοντούροβ 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 10 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ), Ναν 21 (9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 λάθη),, Γκριγκόνις (0/2 τρίποντα), Ερναγκόμεθ 3 (0/2 τρίποντα), Μήτογλου 2, Γιούρτσεβεν 14 (4/5 δίποντα, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο,3 λάθη)

Μπάγερν Μονάχου (Χέρμπερτ): Ντα Σίλβα, Ρατάν-Μέις 18 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γκιφάι 2 (3 ασίστ), Κράτσερ, Τζέσαπ 9 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λούτσιτς 3 (1/3 τρίποντσ, 8 ριμπάουντ), Ομπστ (0/4 τρίποντα), Γιόβιτς 4 (5 ασίστ, 3 λάθη), Μάικ 18 (2), Γκέιμπριελ13 (4 ριμπάουντ), ΜακΚόρμακ 6, Μπάλντουιν 6 (2)