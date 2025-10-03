Πολλά λάθη για τέτοιο ματς από τον ανέτοιμο Παναθηναϊκό που πληγώθηκε από την Μπαρτσελόνα και υπέστη την πρώτη του ήττα στην φετινή Ευρωλίγκα (96-103), στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στο ΟΑΚΑ ήταν σα να είδαμε… ολόκληρο ματς. Χορταστικό, με ανατροπές, σερί, ένταση, νεύρα, γενικώς ματσάρα. Η Μπαρτσελόνα σόκαρε το ΟΑΚΑ με το ξεκίνημα και το 0-11 σερί, το οποίο ανάγκασε τον Αταμάν να αλλάξει 4 από τους 5 της πεντάδας (διατηρώντας μόνο τον Ναν). Το 0-11, έγινε 13-11 για τον Παναθηναϊκό που βρήκε τις λύσεις, αλλά μία κοκορομαχία Ναν-Πάντερ (χρεώθηκαν από ένα αντιαθλητικό) άλλαξε τα δεδομένα κι έκοψε τη φόρα των γηπεδούχων με αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να πάρει ξανά κεφάλι, να χτίσει νέο σερί και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +10 (17-27).

Ο Παναθηναϊκός είναι μία αμοντάριστη ομάδα και αυτό φάνηκε στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση και η έλλειψη σταθερότητας έδωσε την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου ούσα μπροστά 51-45. Η Καταλανική ομάδα πήρε καλάθια στον αιφνιδιασμό, αλλά και από τα επιθετικά ριμπάουντ, με τον Αταμάν να ψάχνει λύσεις για να βρει σταθερότητα, αλλά και για να αντιμετωπίσει τα τρία φάουλ με τα οποία χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν.

Λάθη, αστοχία, σκοτωμένες επιθέσεις, χαμένα ριμπάουντ συνέθεσαν την εικόνα του Παναθηναϊκού στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Μπαρτσελόνα χωρίς να είναι η υπερομάδα, εκμεταλλευόταν κάθε αδυναμία των γηπεδούχων και κρατούσε σταθερά το προβάδισμα βάζοντας δύσκολα για την ομάδα του Αταμάν. Όταν οι «πράσινοι» γίνονταν σκληροί στην άμυνα, έβγαζαν όλες τις αδυναμίες της Μπαρτσελόνα, αλλά οι λανθασμένες επιλογές στην επίθεση πετούσαν στα σκουπίδια τις ευκαιρίες.

Στην τελευταία και κρίσιμη περίοδο ο «επτάστερος» μπήκε για να ανατρέψει το 69-75. Χρόνο είχε, αλλά το θέμα ήταν αν είχε καθαρό μυαλό και σωστές επιλογές. Ένας Χουάντσο, βέβαια, δεν μπορούσε να φέρει την άνοιξη πόσο μάλλον την ανατροπή. Συνεπής στο σκοράρισμα ο Ισπανός, αλλά τα λάθη του Παναθηναϊκού και τα καλάθια-μαχαιριές από τους φιλοξενούμενους δεν άλλαξαν τα δεδομένα. Το 96-103 έγραψε την ιστορία της αναμέτρησης.

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Χολμς 3 (3 ριμπάουντ), Σλούκας 18 (2/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος,Γκραντ 10 (1/3 τρίποντα, 3 λάθη), Ναν 10 (4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Ερναγκόμεθ 27 (6/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 11 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 6

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Κέιλ 5 (1), Νόρις 5 (1/4 τρίποντα), Βέσελι 7 (5 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ερναγκόμεθ 13 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 15 (4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 λάθη), Κλάιμπερν 23 (5/9 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Σενγκέλια 17 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πάρα 2