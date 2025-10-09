Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι δύο χειριστές που βρίσκονταν μέσα στο μονοκινητήριο αεροσκάφος P2002 της Σχολής Ικάρων το οποίο χθες 8/10 έπεσε στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι. Οι δύο πιλότοι νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας με βαριά κατάγματα στα πόδια και την μέση, ο ένας διασωληνωμένος.

Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Ενώ πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Ο ένας εκ των δύο φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που συνετρίβη, ήταν στον αέρα 6 χρόνια.

«Έχουμε το αεροσκάφος 5-6 χρόνια»

Ο Αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Ιώαννης Βαμβάκος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το συμβάν.

«Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε γιατί το αεροσκάφος αυτό είναι διθέσιο εκπαιδευτικό, καινούριο, το έχουμε 5-6 χρόνια, είναι αεροσκάφη απόλυτα ασφαλή, αρχικού σταδίου εκπαίδευσης ιταλικής κατασκευής. Οι δύο ιπτάμενοι, έμπειροι εκπαιδευτές και οι δύο, έκαναν πτήση αξιολόγησης πάνω από το Τατόι και έκαναν προβλεπόμενη άσκηση. Η αποστολή του αεροσκάφους είναι για εκπαίδευση», είπε αρχικά.

«Απογειώθηκε πήγε στα 1200 πόδια, έκανε την εικονική άσκηση «κράτηση κινητήρα». Δεν σβήνεις τον κινητήρα σαφώς, χαμηλώνεις πολύ και λίγο πριν την επαφή με τον διάδρομο, ξαναβάζεις τον κινητήρα μπροστά και συνεχίζεις κανονικά» ανέφερε.

Ο κ. Βαμβάκος πρόσθεσε: «Στο σημείο όπου οι δυο ιπτάμενοι επιχείρησαν να βάλουν τον κινητήρα μπροστά στο 100% ή ο κινητήρας δεν άκουσε ή είχαμε κάποια αστοχία ή είναι κάτι που θα το βρει η επιτροπή διερεύνησης. Ευτυχώς έχουμε τους δύο ιπτάμενους αρτιμελείς με κάποια μικρά προβλήματα υγείας, θα δώσουνε κατάθεση και θα δούμε τι συνέβη. Έχουμε το αεροσκάφος ολόκληρο, σπασμένο βέβαια και δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, έχουμε τις μαρτυρίες για να καταλήξουμε στο συμπέρασμά το τι συνέβη» συνέχισε ο κ. Βαμβάκος.

Τα δύο σενάρια

Η Πολεμική Αεροπορία, που έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους Και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό

Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

«Αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Το πλήρωμα διακομίστηκε στο 251 ΓΝΑ, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του P2002

Το P2002-JF είναι ένα διθέσιο, χαμηλοπτέρυγο, μονοκινητήριο αεροσκάφος της Tecnam, με σταθερό τρίκυκλο σύστημα προσγείωσης, κινητήρα Rotax 912 S2 και μεταλλικό σκελετό, σχεδιασμένο για εκπαίδευση, αναψυχή και αποστολές επιτήρησης.

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εξαιρετική εμπρόσθια ορατότητα, τα ηλεκτρικά ενεργοποιούμενα πτερύγια (flaps) μεγάλης επιφάνειας για απότομες προσεγγίσεις, καθώς και η συρόμενη καλύπτρα που προσφέρει ορατότητα 360 μοιρών.

Άτρακτος & Κατασκευή

Δομή

Το P2002-JF διαθέτει σύνθετο σκελετό καμπίνας από ατσάλινους σωλήνες, καλυμμένο με αλουμινένια ελάσματα, ενώ τα φτερά του είναι εξ ολοκλήρου αλουμινένια, με μονή δοκό και μεταλλικό κιβώτιο στρέψης.

Σχεδίαση

Είναι χαμηλοπτέρυγο, συμβατικής σχεδίασης, με διπλό κάθισμα δίπλα-δίπλα σε κλειστή καμπίνα.

Κινητήρας & Επιδόσεις

Κινητήρας

Το αεροσκάφος κινείται από έναν Bombardier Rotax 912 S2 των 100 ίππων (98,5 ίπποι στις 9.500 σ.α.λ.).

Έλικας

Η στάνταρ διαμόρφωση περιλαμβάνει έλικα σταθερού βήματος, με δυνατότητα επιλογής υδραυλικής έλικας μεταβλητού βήματος.

Σύστημα πρόωσης

Ο κινητήρας είναι υδρόψυκτος και αερόψυκτος, με ενσωματωμένο μειωτήρα στροφών, εξασφαλίζοντας ασφαλείς θερμοκρασίες λειτουργίας ακόμη και μετά από απότομες καθόδους.

Πτήση & Χειρισμός

Ορατότητα

Η προβοσκίδα (cowl) έχει κλίση προς τα κάτω από το παρμπρίζ, προσφέροντας άριστη εμπρόσθια ορατότητα, ενώ η συρόμενη καλύπτρα επιτρέπει πανοραμική θέαση 360°.

Πτερύγια (Flaps)

Διαθέτει ευρείας επιφάνειας, ηλεκτρικά ενεργοποιούμενα πτερύγια σχισμής, τα οποία μειώνουν την ταχύτητα απώλειας στήριξης (stall speed), επιτρέποντας απότομες προσεγγίσεις και ευκολότερες προσγειώσεις.

Ευελιξία

Το P2002-JF είναι γνωστό για τα εξαιρετικά πτητικά χαρακτηριστικά του, χάρη στα αλουμινένια πηδάλια κλίσης (ailerons) που προσφέρουν άμεσο και ακριβή έλεγχο ρολλής.

Χαρακτηριστικά

Σύστημα προσγείωσης: Σταθερό τρίκυκλο.

Δεξαμενές καυσίμου: Ενσωματωμένες στο προηγούμενο χείλος των πτερύγων.

Συντήρηση: Ο σχεδιασμός του επιτρέπει εύκολη συντήρηση, ιδανική για αερολέσχες και σχολές πτήσης.

Χρήσεις