Οι επιλογές του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου στις Μητροπόλεις Κορίνθου και Κονίτσης έγιναν αποδεκτές από την Σύνοδο της Ιεραρχίας οι προτάσεις του για την εκλογή των δύο νέων αρχιερέων. Σε αυτό το πλαίσιο εκλέχθηκαν οι μητροπολίτες Κορίνθου κ. Παύλος, μέχρι σήμερα Επίσκοπος Θεσπιών, και ο Επίσκοπος Σταυροπηγίου κ. Αλέξιος Μητροπολίτης Κονίτσης που αποτελούσαν προσωπικές επιλογές του κ. Ιερωνύμου.

Με 59 ψήφους, ο γεννημένος στη Χρυσούπολη της Καβάλας το 1967 ο νέος Μητροπολίτης Κορίνθου καλείται να ποιμάνει μία Μητρόπολη των πρώτων αποστολικών χρόνων στην οποία όμως αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα καθώς δραστηριοποιούνται πολλές ομάδες παλαιοημερολογιτών γεγονός που κατά το παρελθόν προκάλεσαν εντάσεις με τους οικείους αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στην Κόνιτσα ο κ. Αλέξιος έλαβε 63 ψήφους. Προερχόμενος από την Αρεόπολη ο κατά κόσμον Σταμάτιος Ψωίνος γεννήθηκε το 1963 καλείται να ποιμάνει μια περιοχή ακριτική αλλά ιστορική. Διαδέχεται τον μακαριστό Ανδρέα ο οποίος ήταν διάδοχος ενός φλογερού ιεράρχη του αοιδίμου Σεβαστιανού….