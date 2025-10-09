Ο 7ος «Αρσάκειος Δρόμος» διοργανώνεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 09:00. Είναι μια αθλητική γιορτή των Αρσακείων Σχολείων που είναι ανοιχτή σε όλους τους φίλους του αθλητισμού.

Μια τέτοια ημέρα, ημέρα γιορτής για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ μαθητών των σχολείων, δημοτών, αθλητών και κοινωνικών φορέων τής περιοχής.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη των αξιών της κοινωνικής ευαισθησίας, της ευγενούς άμιλλας και της πολύπλευρης καλλιέργειας, ιδέες που υπηρετούν με συνέπεια τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το 1836.

Πιο συγκεκριμένα η ιδέα για την υλοποίηση της διοργάνωσης του Αρσάκειου Δρόμου γεννήθηκε από την ανάγκη:

να αναδειχθούν μέσα από τον αθλητισμό τα κοινωνικά και πολιτιστικά ιδεώδη (το ευ αγωνίζεσθαι, η αξία της προσωπικής υπέρβασης και η πίστη στην προσπάθεια με κανόνες), τα οποία αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών αξιών που υπηρετούν τα Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

να εδραιωθεί η σχέση εκπαιδευτικών δράσεων με την κοινωνική προσφορά, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η άθληση των ανθρώπων στα σύγχρονα αστικά κέντρα, ειδικά μέσα από συλλογικές δραστηριότητες.

να δημιουργηθούν δεσμοί ευρύτερης συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.

Ο «Αρσάκειος Δρόμος» είναι πλέον ένας θεσμός, μια μεγάλη αθλητική γιορτή, σημείο αναφοράς και συνάντησης για αποφοίτους, γονείς, μαθητές, δρομείς και αθλητές. Πληροφορίες και εγγραφές https://arsakeiosdromos.gr/